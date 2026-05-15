В полиции назвали имя мужчины, который погиб во время стрельбы в Хмельницкой области

В Хмельницкой области 15 мая напали на правоохранителей. Теперь стало известно имя погибшего.

Об этом сообщили в полиции.

При исполнении служебных обязанностей в Хмельницкой области погиб капитан полиции Сергей Черный. 15 мая 2026 года в селе Терловка Летичевской территориальной общины Хмельницкого района на сотрудников полиции было совершено вооруженное нападение. В результате полученных ранений 33-летний капитан полиции погиб,

– говорится в заметке.