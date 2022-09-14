В полиции рассказали, какие ужасы творили оккупанты в так называемой "военной комендатуре" Балаклеи

Россияне расстреляли двух гражданских мужчин в последний день оккупации Балаклеи, те просто проезжали мимо пункта пропуска оккупантов.

На освобожденных территориях правоохранители фиксируют массовые преступления россиян. Сергей Болвинов руководитель следственного управления полиции Харьковщины сообщил об эксгумации двух тел в Балаклее – мужчин расстреляли в машине.

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Предварительно убийство произошло 6 сентября. Когда на автомобиле двое гражданских проезжали вблизи блокпоста оккупантов, россияне их расстреляли. В тот же день местные обнаружили их тела в автомобиле и 7 сентября погибшие были захоронены. Законных способов захоронения не было, мужчин похоронили не на кладбище,

– сообщил Болвинов во время эксгумации тел.

Россияне убили мужчин в день своего бегства

Валентина Шепель мать одного из расстрелянных россиянами рассказала, что сын вышел в тот день встретиться с другом.

Он ушел, сказал, мама, я пройдусь недолго и вернусь к комендатскому часу. Я жду, не дождусь – ночью нет, и утром нет. Как закончился комендантский час, решила, что буду бегать по улице. Где искать… и вдруг, женщина какая-то мне говорит: пройдите по этому адресу. А спрашиваю, что произошло? Он живой? Она: я ничего не знаю,

– вспоминает мать погибшего.

Женщина также рассказала, что это был последний день пребывания россиян в Балаклее – день бегства!

"Они здесь суетились, техника ездила полностью облеплена солдатами, как мухами. Они убегали", – отмечает Валентина Шепель.

"15 – 20 россиян" в упор расстреляли авто

Очевидцы рассказали, что видели, как все произошло: "мужчин (россиян) 15 – 20 с автоматами вышли из двора дома и в упор расстреляли авто".

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