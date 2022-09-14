На звільнених територіях правоохоронці фіксують масові злочини росіян. Сергій Болвінов керівник слідчого управління поліції Харківщини повідомив про ексгумація двох тіл в Балаклії – чоловіків розстріляли в машині.

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Попередньо вбивство сталось 6 вересня. Коли на авто двоє цивільних проїжджали поблизу блокпоста окупантів, росіяни їх розстріляли. Того ж дня місцеві знайшли їх тіла в автомобілі та 7 вересня загиблі були захоронені. Законних способів захоронення не було, чоловіків поховали не на кладовищі,

– повідомив Болвінов під час ексгумації тіл.

Росіяни вбили чоловіків у день своєї втечі

Валентина Шепель мати одного з розстріляних росіянами розповіла, що син вийшов того дня зустрітись з другом.

Він пішов, сказав, мамо, я пройдусь недовго і повернусь до комендатської години. Я чекаю, не дочекаюсь – вночі немає, і зранку немає. Як закінчилась комендантська година, вирішила, що буду бігати вулицею. Де шукати.. і раптом, жінка якась мені каже: пройдіть по цій адресі. А запитую що сталось? Він живий? Вона: я нічого не знаю,

– пригадує матір загиблого.

Жінка також розповіла, що це був останній день перебування росіян в Балаклії – день втечі!

"Вони тут метушились, техніка їздила повністю обліплена солдатами, як мухами. Вони втікали", – зазначає Валентина Шепель.

"15 – 20 росіян" впритул розстріляли авто

Очевидці розповіли, що бачили, як все сталось: "чоловіків (росіян) 15 – 20 з автоматами вийшли з двору будинку і в притул розстріляли авто".

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