На звільнених територіях правоохоронці фіксують масові злочини росіян. Сергій Болвінов керівник слідчого управління поліції Харківщини повідомив про ексгумація двох тіл в Балаклії – чоловіків розстріляли в машині.
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Попередньо вбивство сталось 6 вересня. Коли на авто двоє цивільних проїжджали поблизу блокпоста окупантів, росіяни їх розстріляли. Того ж дня місцеві знайшли їх тіла в автомобілі та 7 вересня загиблі були захоронені. Законних способів захоронення не було, чоловіків поховали не на кладовищі,
– повідомив Болвінов під час ексгумації тіл.
Росіяни вбили чоловіків у день своєї втечі
Валентина Шепель мати одного з розстріляних росіянами розповіла, що син вийшов того дня зустрітись з другом.
Він пішов, сказав, мамо, я пройдусь недовго і повернусь до комендатської години. Я чекаю, не дочекаюсь – вночі немає, і зранку немає. Як закінчилась комендантська година, вирішила, що буду бігати вулицею. Де шукати.. і раптом, жінка якась мені каже: пройдіть по цій адресі. А запитую що сталось? Він живий? Вона: я нічого не знаю,
– пригадує матір загиблого.
Жінка також розповіла, що це був останній день перебування росіян в Балаклії – день втечі!
"Вони тут метушились, техніка їздила повністю обліплена солдатами, як мухами. Вони втікали", – зазначає Валентина Шепель.
"15 – 20 росіян" впритул розстріляли авто
Очевидці розповіли, що бачили, як все сталось: "чоловіків (росіян) 15 – 20 з автоматами вийшли з двору будинку і в притул розстріляли авто".
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Окупанти розстрілювали цивільних на Харківщині
- Після деокупації селищ у Харківській області, правоохоронці фіксують воєнні злочини росіян – 12 вересня виявили тіла 4 вбитих загарбниками українців.
- Попередньо, повідомляли про двох вбитих у селі Гракове.
- А під час окупації Балаклії росіяни завжди тримали у полоні щонайменше 40 людей. Окупанти годували людей тільки кашами.
- Як і на інших окупованих територіях, росіяни з допомогою колаборантів шукали тих, хто служив або мав родичів в зоні бойових дій на Донбасі.
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