На освобожденных территориях правоохранители фиксируют массовые преступления россиян. Сергей Болвинов руководитель следственного управления полиции Харьковщины сообщил об эксгумации двух тел в Балаклее – мужчин расстреляли в машине.

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Предварительно убийство произошло 6 сентября. Когда на автомобиле двое гражданских проезжали вблизи блокпоста оккупантов, россияне их расстреляли. В тот же день местные обнаружили их тела в автомобиле и 7 сентября погибшие были захоронены. Законных способов захоронения не было, мужчин похоронили не на кладбище,

– сообщил Болвинов во время эксгумации тел.

Россияне убили мужчин в день своего бегства

Валентина Шепель мать одного из расстрелянных россиянами рассказала, что сын вышел в тот день встретиться с другом.

Он ушел, сказал, мама, я пройдусь недолго и вернусь к комендатскому часу. Я жду, не дождусь – ночью нет, и утром нет. Как закончился комендантский час, решила, что буду бегать по улице. Где искать… и вдруг, женщина какая-то мне говорит: пройдите по этому адресу. А спрашиваю, что произошло? Он живой? Она: я ничего не знаю,

– вспоминает мать погибшего.

Женщина также рассказала, что это был последний день пребывания россиян в Балаклее – день бегства!

"Они здесь суетились, техника ездила полностью облеплена солдатами, как мухами. Они убегали", – отмечает Валентина Шепель.

"15 – 20 россиян" в упор расстреляли авто

Очевидцы рассказали, что видели, как все произошло: "мужчин (россиян) 15 – 20 с автоматами вышли из двора дома и в упор расстреляли авто".

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