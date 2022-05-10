В полной антисанитарии с открытыми ранами: в каких условиях находятся защитники Мариуполя
10 мая 2022 , 17:55Читати новину українською
Источник:Азов – Мариуполь
Продолжается героическая оборона Мариуполя, защитники города более 75 дней в полной блокаде оказывают беспрецедентное сопротивление и не отдают врагу город. Воины смело держат оборону, находясь в бесчеловечных условиях.
Весь мир наблюдает за героической обороной Мариуполя от российских оккупантов. Отважные воины совершили больше, чем подвиг, стойко выдерживая не только вражеские бомбардировки, но и невероятно ужасные условия.
Читайте также Идея оккупантов с "референдумом" в Херсоне провалилась: хотят присоединить область к Крыму
Условия защитников Мариуполя на "Азовстали"