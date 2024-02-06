На Киевщине и в половине областей была воздушная тревога: в ВСУ предупреждали об угрозе

6 февраля 2024, 11:03
Читати новину українською

В части областей Украины объявляли воздушную тревогу. В Воздушных силах предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

Тревога начала распространяться в 10:43 на Востоке страны. Впоследствии "красными" стали южные, центральные и северные области.

Интересно Могут готовиться к обстрелам: в сети появились новые снимки с аэродрома "Оленья"

Тревога охватила почти все области, кроме Запада

11:32, 06 февраля

Отбой воздушной тревоги

Отбой воздушной тревоги прозвучал во всех областях.

11:28, 06 февраля

Воздушную тревогу отменили во всех областях, кроме Херсонской, Запорожской и Николаевской.

11:26, 06 февраля

В Украине начали раздаваться отбои

В областях начали раздаваться отбои. Так, отбой воздушной тревоги прозвучал в Винницкой области.

11:00, 06 февраля

Тревога в Киевской области

Угроза применения баллистического вооружения распространилась и на Киевскую область. Призываем украинцев не пренебрегать собственной безопасностью и пройти в ближайшее укрытие.


Карта тревог в Украине по состоянию на 11:00 6 февраля 2024 года

10:59, 06 февраля

Об угрозе применения баллистического вооружения также предупредили в Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

10:57, 06 февраля

Тревога начала распространяться на Юг

За несколько минут тревога распространилась на Юг и центральные регионы. Так, "красными" стали:

  • Херсонская,
  • Николаевская,
  • Кировоградская,
  • Черкасская области.
10:56, 06 февраля

Воздушную тревогу объявили в Винницкой области.

10:43, 06 февраля

Воздушные силы предупредили Харьковскую, Днепропетровскую, Донецкую и Запорожскую области об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

 

 

Автор: Анжеліка Байбак