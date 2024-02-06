На Киевщине и в половине областей была воздушная тревога: в ВСУ предупреждали об угрозе

В части областей Украины объявляли воздушную тревогу. В Воздушных силах предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

Тревога начала распространяться в 10:43 на Востоке страны. Впоследствии "красными" стали южные, центральные и северные области.

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Тревога охватила почти все области, кроме Запада