На Киевщине и в половине областей была воздушная тревога: в ВСУ предупреждали об угрозе
В части областей Украины объявляли воздушную тревогу. В Воздушных силах предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.
Тревога начала распространяться в 10:43 на Востоке страны. Впоследствии "красными" стали южные, центральные и северные области.
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Тревога охватила почти все области, кроме Запада
Отбой воздушной тревоги прозвучал во всех областях. Воздушную тревогу отменили во всех областях, кроме Херсонской, Запорожской и Николаевской. В областях начали раздаваться отбои. Так, отбой воздушной тревоги прозвучал в Винницкой области. Об угрозе применения баллистического вооружения также предупредили в Полтавской, Сумской и Черниговской областях. За несколько минут тревога распространилась на Юг и центральные регионы. Так, "красными" стали: Воздушную тревогу объявили в Винницкой области. Воздушные силы предупредили Харьковскую, Днепропетровскую, Донецкую и Запорожскую области об угрозе применения врагом баллистического вооружения.
Отбой воздушной тревоги
В Украине начали раздаваться отбои
Тревога в Киевской области
Тревога начала распространяться на Юг
Отбой воздушной тревоги прозвучал во всех областях.
Воздушную тревогу отменили во всех областях, кроме Херсонской, Запорожской и Николаевской.
В областях начали раздаваться отбои. Так, отбой воздушной тревоги прозвучал в Винницкой области.
Об угрозе применения баллистического вооружения также предупредили в Полтавской, Сумской и Черниговской областях.
За несколько минут тревога распространилась на Юг и центральные регионы. Так, "красными" стали:
Воздушную тревогу объявили в Винницкой области.
Воздушные силы предупредили Харьковскую, Днепропетровскую, Донецкую и Запорожскую области об угрозе применения врагом баллистического вооружения.