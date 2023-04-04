В Польше подросток и женщина похитили и изнасиловали 14-летнюю девушку: мотивы шокируют

14-летняя девушка в Познани прошла самый настоящий ад 22 июля 2022 года. В этот день несовершеннолетнюю силой затащили в автомобиль, отвезли в другой населенный пункт и изнасиловали с особой жестокостью.

Как сообщила польская прокуратура, 14-летнюю девушку похитили перед супермаркетом в Познани на глазах ее матери. Автомобилем управляла 39-летняя водительница Паулина К., которая вместе с 17-летним Аланом О., двумя девушками 13 и 14 лет и еще одним несовершеннолетним 14 лет насильно вывезли девушку в город Злотники.

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Шокирующие обстоятельства преступления

Уже в Злотиках несовершеннолетнюю лишили свободы, унижали и изнасиловали. Однако на этом преступники не остановились. Как сообщил представитель полиции Великой Польши Анджей Боровяк, они побрили девушке часть головы и брови, а также обжигали ее сигаретами.

Более того, все причастные к этому жестокому преступлению снимали его ход на мобильные телефоны. И все это – из-за поврежденного нагревателя в электронной сигарете 13-летней подруги потерпевшей, дочери похитительницы, за которую она хотела получить от пострадавшей 20 злотых, то есть чуть больше 170 гривен.

Ее страдания прекратили сотрудники полиции, которые, получив сообщение о ее похищении, провели эффективные оперативно-розыскные мероприятия и задержали ее обидчиков,

– сообщили в прокуратуре.

Спикер прокуратуры Познани Лукаш Вавжиняк рассказал, что подруга 14-летней девушки, также подозреваемой, во время объяснений отметила, что хотела наказать пострадавшую и за нецензурную брань.

Преступникам грозит длительное лишение свободы

В результате расследования правоохранители Польши задержали пять человек. Окружная прокуратура Познани объявила, что завершила расследование похищения и жестокого изнасилования 14-летней девушки. 3 апреля она направила в районный суд обвинительный акт против Паулины К. и Алана О. по делу.

Также эти двое причастных к преступлению уже услышали обвинения. Их обвинили в похищении, лишении свободы и жестоком изнасиловании несовершеннолетней потерпевшей, а также в записи на мобильные телефоны порнографического содержания. Кроме того, на 39-летнюю Паулину К. составят протокол за вождение без прав, угрозы бросить потерпевшую в багажник и ее избиение.

Более того, в июле 2022 года представитель местной прокуратуры сообщил, что прокуратура обратится в суд с ходатайством о лишение родительских прав 39-летней женщины. Семейный суд также будет разбираться с девушками 13 и 14 лет и 14-летним парнем, также участвовавшими в похищении.

В прокуратуре также добавили, что со дня задержания Паулина К. и Алан А. находятся под стражей. Они частично признали свою вину, но, как сообщили следователи, "каждый умалил свое участие в инкриминируемых им преступлениях".

Им обоим грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 15 лет.