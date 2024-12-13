В Польше боятся: что кроется за отказом в миротворческой миссии для Украины

Польша на пороге президентских выборов, поэтому принимать рискованные решения по Украине перед избирательной гонкой не планирует. Отправка поляков помогать соседней стране, которая воюет, может вызвать недовольство населения.

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок объяснил в эфире 24 Канала, почему польские политики нерешительны в помощи Украине. Премьер-министр Польши Дональд Туск встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который лоббирует идею предоставления миротворческих войск Украине.

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Гость из Франции получил четкий отказ от польского премьера-министра. Клочок видит несколько причин отказа.

Польские политики говорят, что пока не пройдут выборы – никаких решений публичных принимать не будут. Это действительно очень чувствительный вопрос для польского общества. Если кандидат на пост президента объявит, что хочет поляков отправить в Украину, понимаете, какая негативная реакция будет? Никто его не будет поддерживать и голосовать за него,

– объяснил Валерий Клочок.

Он считает, что это один из ключевых факторов.

Интересно! После встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном польский премьер-министр Дональд Туск объяснил свой отказ. В частности, по его словам, Польша несет наибольшее бремя среди европейских стран из-за войны в Украине, поскольку обеспечивает усиленную оборону границ НАТО с Россией и Беларусью.

Что думают политики Польши

Все кандидаты, в частности глава сейма Шимон Головня, который уже объявил о том, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента Польши, тоже сказал, что такое решение должно быть в рамках НАТО.

Это и Дональд Туск, который стремится, чтобы его кандидат получил пост президента, это и глава зарубежного ведомства в команде Туска. Ну, они фактически говорят в один голос, поэтому там, к сожалению, политика и выборы. Никто не дает гарантий, что их позиция будет и в дальнейшем такой,

– подытожил Клочок.

Он также вспомнил о словах Туска, который ранее говорил, что поддерживает все идеи Макрона, но идею дать войска Украине – не поддержал. Не последним фактором отказа является и политическая игра вокруг кредитов со стороны Соединенных Штатов Америки.

"Они торгуются сейчас с Дональдом Трампом для того, чтобы получить кредитов больше в военную отрасль. Они такие финансовые операции проводили также с Джо Байденом. Контрагенты получали немало кредитных средств и поставляли военное оборудование. Чего только стоит контракт на поставку боевых вертолетов. Я вижу, что Польша именно так сейчас себя ведет", – подытожил.

На сегодня, только Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил о намерении предоставить Украине войска, однако уже в министерстве иностранных дел страны с этим не согласились.