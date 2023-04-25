Собиралась ехать в Варшаву: в Польше более двух недель разыскивают 24-летнюю украинку

В Польше исчезла 24-летняя украинка Мария Червоняк. Она 12 апреля должна была выехать из Катовице в Варшаву, но до сих пор не вышла на связь.

В пресс-службе польской полиции подчеркнули, что девушку разыскивают уже более 2 недель. Всех неравнодушных призывают приобщиться к поиску пропавшей.

Смотрите также В Польше есть село, все жители которого живут на одной длинной улице: невероятные фото

Девушка собиралась уехать в Варшаву

Исчезла Мария Червоняк 12 апреля собиралась уехать из Катовице в Варшаву, а затем – в город Вйонзова. Однако украинка не доехала до запланированного города, а на связь с родными не выходила.

В полиции описали внешность пропавшей 24-летней украинки:

рост – 168 сантиметров;

коренастое телосложение;

имеет длинные, вьющиеся, темно-русые волосы.



Исчезла 24-летняя украинка Мария Червоняк / Фото полиции Польши

Лица, которые могут помочь в установленные места пребывания Марии Червоняк или имеют информацию о ней, просят срочно обратиться в польскую полицию. Также можно передать информацию в телефонном режиме по номерам 47-724-19-00 или 112.

В Польше нашли мертвыми граждан Украины

В польском городе Лодзь нашли без признаков жизни двух молодых граждан Украины – 36-летний мужчина и 31-летняя женщина. Работодатель заявил, что украинцы не появлялись на предприятии несколько дней, после чего полиция начала розыск.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства смерти граждан Украины. Следствие не исключает убийство. Причины смерти будут известны впоследствии после проведения вскрытия.

Родственникам в Украине уже сообщили о трагедии.