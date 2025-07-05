Требовал у полиции сигареты "в мягкой упаковке": в Варшаве мужчина взял таксиста в заложники

В польской столице 31-летний мужчина пытался взять в заложники таксиста и требовал у правоохранителей деньги и сигареты. Его задержали в пятницу, 4 июля.

Сейчас он находится в психиатрической больнице следственного изолятора. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию варшавского участка Средместья.

Смотрите также В Киеве повреждено посольство Польши: Варшава направила Москве ноту с обвинениями

Что известно о задержании нападавшего

В полиции сообщили, что в Варшаве 31-летний мужчина вызвал такси с помощью приложения. Во время поездки он приставил водителю нож к шее и животу. Водителем оказался 32-летний гражданин Беларуси.

По словам правоохранителей, уже после этого нападающий позвонил на номер экстренной службы 112, требуя у них "выкуп в размере 100 тысяч злотых и пачку сигарет "в мягкой упаковке".

В этой ситуации оператор службы экстренной помощи 112 продемонстрировал профессионализм. В течение нескольких минут он разговаривал с похитителем. В то же время он передавал информацию службам,

– говорится в сообщении.

Впоследствии нападавшего окружила полиция, после чего он сдался. Злоумышленнику объявили обвинение в захвате заложника с особым издевательством, разбойном ограблении и причинении телесных повреждений.

Суд удовлетворил ходатайство варшавской районной прокуратуры Средместья, применив меру пресечения в виде временного ареста на три месяца. Ему грозит до 25 лет лишения свободы.

К слову, ранее сообщалось, что в Польше задержали преступную группу, которая похищала мигрантов, а затем требовала от них выкуп в Польше и Латвии. Членами группы были украинцы, которые находились на территории Польши легально.