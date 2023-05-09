Не место в цивилизованном мире: в Польше российских дипломатов разбудили звуками сирен

В Варшаве активисты разбудили российских дипломатов звуками сирен и обстрелов. Также активисты требуют выслать послов страны-агрессора, поскольку ей не место в цивилизованном мире.

Акция протеста прошла во вторник, 9 мая, в 6:00 у дома российских дипломатов в Варшаве. Активисты инициативы "Евромайдан – Варшава" заявили, что стремились, чтобы россияне проснулись от последствий собственных действий, сообщает 24 Канал.

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В Варшаве россиянам включили запись сирен

Активисты пришли в дом дипломатов страны-оккупанта утром и включили запись сирен и звуки обстрелов. Также они развернули большой баннер с хештегом #russiaisaterroriststate.

В День победы будим их звуками, которыми они будят украинцев вот уже девятый год. Просыпайтесь, решить! Ваше время пришло! Мы хотим, чтобы сегодня современные фашисты проснулись от последствий собственных действий.

– объяснили активисты.

Также в Варшаве призвали выселить российских дипломатов, ведь у них нет ничего общего с цивилизованным миром.

Активисты разбудили русских послов: смотрите видео

Кроме того, в Варшаве также не пустили российского посла в мемориал, чтобы возложить цветы. Толпа окружила кремлевского прихвостня Сергея Андреева, а также включила звук сирен, извещающих о воздушной тревоге. Послу страны-оккупанта пришлось молча уйти от мемориала.

Русскому послу не дали возложить цветы: смотрите видео

Россиянам пришлось смотреть парад с украинской озвучкой

На российском телевидении транслировали парад ко Дню победы, но внезапно – в эфире прозвучала украинская озвучка. Растерянные россияне сразу начали фиксировать на видео "шок-контент".

По сети начал распространяться ролик, как будто жители Санкт-Петербурга смотрели парад, который проходил в Москве. Но вместо русской песни, начала звучать украинский со словами "Слава Україні". Это вызвало немалое возмущение кремлевских поклонников.

Вероятно, один из российских телеканалов сломали хакеры. Однако кто ответственен за эту "озвучку" – сейчас неизвестно.