Акція протесту відбулася у вівторок, 9 травня, о 6:00 біля будинку російських дипломатів у Варшаві. Активісти ініціативи "Євромайдан – Варшава" заявили, що прагнули, аби росіяни прокинулися від наслідків власних дій, повідомляє 24 Канал.

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У Варшаві росіянам увімкнули запис сирен

Активісти прийшли до будинку дипломатів країни-окупанта зранку й увімкнули запис сирен та звуки обстрілів. Також вони розгорнули великий банер з хештегом #russiaisaterroriststate.

У Дєнь пабєди будимо їх звуками, якими вони будять українців ось уже дев’ятий рік. Прокидайтесь, рашисти! Ваш час настав! Ми хочемо, щоб сьогодні сучасні фашисти прокинулись від наслідків власних дій,

– пояснили активісти.

Також у Варшаві закликали виселити російських дипломатів, адже вони не мають нічого спільного з цивілізованим світом.

Активісти розбудили російських послів: дивіться відео

Окрім того, у Варшаві також не пустили російського посла до меморіалу, аби покласти квіти. Натовп оточив кремлівського посіпаку Сєргєя Андрєєва, а також увімкнув звук сирен, які сповіщають про повітряну тривогу. Послу країни-окупанта довелося мовчки піти від меморіалу.

Російському послу не дали покласти квіти: дивіться відео

Росіянам довелося дивитися парад з українською озвучкою

На російському телебаченні транслювали парад до "Дня перемоги", але раптово – в ефірі пролунала українська озвучка. Розгублені росіяни відразу почали фіксувати на відео "шок-контент".

Мережею почав ширитися ролик, як буцімто жителі Санкт-Петербурга дивилися парад, який відбувався у Москві. Але замість російської пісні, почала лунати українська зі словами "Слава Україні". Це викликало неабияке обурення кремлівських прихильників.

Ймовірно, один з російських телеканалів зламали хакери. Проте хто відповідальний за цю "озвучку" – нині не відомо.