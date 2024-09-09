В Польше разоблачили группу российских и белорусских диверсантов

В Польше разоблачили группу диверсантов, которые собирали информацию для шантажа. Они являются представителями российских и белорусских служб.

О разоблачении этих лиц во время пресс-конференции 9 сентября сообщил вице-премьер-министр и министр цифризации страны Кшиштоф Гавковский.

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По словам министра, представители российских и белорусских служб имели конкретную цель с точки зрения кибербезопасности – выведать информацию и затем прибегнуть к шантажу, "как индивидуальных, так и институциональных".

Службы имели задачу наработать векторы входа в различные польские институты, и тех на уровне местной власти, и на уровне государственных компаний, которые связаны со сферой безопасности,

– сказал Гавковский.

Министр не назвал эти институты, но добавил, что "все они были проинформированы и включены в оперативную процедуру".

Он сообщил, что диверсантов удалось разоблачить благодаря сотрудничеству различных польских спецслужб, в частности, Агентства внутренней безопасности и военным.

Мы имеем дело с ситуацией, в которой персональные данные должны были стать основой для шантажа. Шантажа, который имел целью требовать деньги, но также шантажа, который имел целью, возможно, принудить к сотрудничеству,

– рассказал он.

Разведчики также рассказали, что эта информация позволит установить "полное строение системы российского Минобороны и его звеньев".

К слову, по словам Гавковского, в киберпространстве сигналы об опасности поступают ежеминутно. В течение дня часто случается более 1000 "киберинцидентов".