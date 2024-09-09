Про викриття цих осіб під час пресконференції 9 вересня повідомив віцепрем’єр-міністр та міністр цифризації країни Кшиштоф Гавковський.

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За словами міністра, представники російських і білоруських служб мали конкретну ціль з погляду кібербезпеки – вивідати інформацію і потім вдатися до шантажів, "як індивідуальних, так й інституційних".

Служби мали завдання напрацювати вектори входу до різних польських інституцій, і тих на рівні місцевої влади, і на рівні державних компаній, які повʼязані зі сферою безпеки,

– сказав Гавковський.

Міністр не назвав ці інституції, але додав, що "всі вони були поінформовані й включені в оперативну процедуру".

Він повідомив, що диверсантів вдалося викрити завдяки співпраці різних польських спецслужб, зокрема, Агенції внутрішньої безпеки та військовим.

Ми маємо справу з ситуацією, в якій персональні дані мали стати основою для шантажу. Шантажу, який мав на меті вимагати гроші, але також шантажу, який мав на меті, можливо, примусити до співпраці,

– розповів він.

Розвідники також розповіли, що ця інформація дозволить встановити "повну будову системи російського Міноборони та його ланок".

До слова, за словами Гавковського, у кіберпросторі сигнали про небезпеку надходять щохвилини. Протягом дня часто трапляється понад 1000 "кіберінцидентів".