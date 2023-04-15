Доброволец в Интернациональном легионе служил по контракту, который бы истек через месяц. Но под Бахмутом он получил смертельное ранение.

Важно На фронте погиб призер ЧМ по тяжелой атлетике Игорь Дорошенко

Без отца осталось 4 детей

У Героя осталось четверо несовершеннолетних детей от 12 до 18 лет. Его служба в Интернациональном легионе должна была закончиться накануне Пасхи, но Михаил погиб от пули русского снайпера под Бахмутом.

Проститься с Михаилом Журеком пришли близкие, родственники, друзья и представители власти. В частности, церемонию прощания с Героем организовала министр семьи и социальной политики Марлена Малонг. Она тоже провожала Михаила в последний путь.

Делегация посольства Украины в Польше пришла на похороны, чтобы провести Героя в последний путь. На похороны также пришли и украинки, ныне живущие в Польше. Они почтили память Героя, отдавшего свою жизнь, защищая Украину. К гробу Михаила украинки принесли букет цветов в желто-голубых оттенках.

Как происходила церемония прощания с героем / Фото Ostrow24

Польский доброволец погиб под Бахмутом

Доброволец получил смертельное ранение под Бахмутом 24 марта. Это уже было второе ранение Михаила Журека. Впервые он был ранен в конце 2022 года. Несколько месяцев он проходил реабилитацию, а в канун Рождества – снова вернулся на фронт.

После окончания контракта в Вооруженных Силах Украины Михаил планировал вернуться в Польшу. Он хотел поделиться опытом с польскими коллегами.

Герой неоднократно отмечал, что борется за свободу Украины и безопасность Польши. Кроме того, в марте Михаил Журек получил медаль "За отвагу" украинского президента Владимира Зеленского.

Потери Украины на войне: последние новости