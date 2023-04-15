Доброволець в Інтернаціональному легіоні служив за контрактом, який би закінчився через місяць. Але під Бахмутом він отримав смертельне поранення.

Важливо На фронті загинув призер ЧС з важкої атлетики Ігор Дорошенко

Без батька лишилося 4 дітей

У Героя лишилося четверо неповнолітніх дітей віком від 12 до 18 років. Його служба в Інтернаціональному легіоні мала б закінчитися напередодні Великодня, але Міхаіл загинув від кулі російського снайпера під Бахмутом.

Попрощатися з Міхаілом Журеком прийшли близькі, родичі, друзі та представники влади. Зокрема, церемонію прощання з Героєм організувала міністр сім'ї та соціальної політики Марлена Малонґ. Вона теж проводжала Міхаіла в останню путь.

Делегація посольства України в Польщі прийшла на похорон, аби провести Героя в останню путь. На похорон також прийшли й українки, які нині живуть у Польщі. Вони вшанували пам'ять Героя, який віддав своє життя, захищаючи Україну. До труни Міхаіла українки принесли букет квітів у жовто-блакитних кольорах.

Як відбувалася церемонія прощання з героєм / Фото Ostrow24

Польський доброволець загинув під Бахмутом

Доброволець отримав смертельне поранення під Бахмутом 24 березня. Це вже було друге поранення Міхаіла Журека. Вперше він був поранений у 2022 році. Кілька місяців він проходив реабілітацію, а напередодні Різдва – знову повернувся на фронт.

Після закінчення контракта в Збройних Силах України, Міхаіл планував повернутися до Польщі. Він хотів поділитися отриманим досвідом з польськими колегами.

Герой неодноразового наголошував, що бореться за свободу України та безпеку Польщі. Окрім того, у березні Міхаіл Журек отримав медаль "За відвагу" від українського президента Володимира Зеленського.

Втрати України на війні: останні новини