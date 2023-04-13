Як повідомила кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, українського митця та захисника поховали на Алеї героїв у Харкові. Чоловікові було 43 роки.

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Надзвичайно талановита людина

За словами Черненко, Антон Дербілов був відомою людиною у Харкові. Він реалізував себе у різних видах мистецтва. Але однією з його родзинок було створення реалістичних мініатюрних скульптур.

В Харкові його знають не лише як воїна, але й як скульптора, музиканта та загалом надзвичайно талановиту людину. Ми знімали про нього кілька років тому сюжет, де він продемонстрував лінійку мініатюрних скульптур, присвячених війську Богдана Хмельницького. Надзвичайно реалістичні мініатюри,

– розповіла Черненко.

Антон Дербілов був відомий серед колекціонерів у цьому жанрі по всьому світу. Він дотримувався повної реалістичності та історичної достовірності – намагався відтворити кожну деталь.

У Харкові попрощалися з Антоном Дербіловим: дивіться відео

Пішов добровольцем у перший день війни

Антон Дербілов пішов добровольцем на фронт у перший день повномасштабного вторгнення. Він служив в лавах 5 Слобожанської бригади Національної гвардії. На своєму бойового шляху чоловік брав участь у звільненні Харківщини та Донеччини. А 6 квітня військовий загинув від мінометного обстрілу під час боїв поблизу Кремінної.

Людина з голлівудською усмішкою. Людина завжди з хорошим настроєм. Людина-позитив. Людина, яка не тільки музикант та скульптор. Але й танцюрист. Він займався іспанськими танцями,

– згадує друг загиблого Василь.

В Антона Дербілова залишилася дружина та три дочки.

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