В Польше будут судить 16 российских шпионов: им грозит по 10 лет заключения

Польские прокуроры предъявили обвинение против 16 российских шпионов. Они проводили разведывательную деятельность на территории Польши.

О том, что в Польше будут судить российских шпионов, рассказал генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро.

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На чем поймали русских шпионов в Польше

Збигнев Зебро рассказал, что россияне проводили разведку в морских портах и воинских частях и готовили диверсии. Кроме того, они вели пропагандистскую деятельность против Польши.

Люблинская прокуратура только что выдвинула обвинения против участников опасной шпионской сети – обвиняемые по заказу российской разведки проводили разведывательную деятельность,

– сказал он.

Прокурор добавил, что российским шпионам грозит по 10 лет лишения свободы каждому.

В Хмельницкой области обнаружили легкоатлета-шпиона, ожидавшего "русский мир"

В Хмельницкой области СБУ обнаружила дежурного агента ФСБ – им оказался легкоатлет из Хмельницкой области, который собирал разведданные о дислокации и перемещении сил обороны.

Местный 55-летний тренер по легкой атлетике почти каждый день пробегал от 10 до 50 километров под видом занятия спорта, а на самом деле записывал для врага места базирования и маршруты движения украинских войск.

Человек осуществлял скрытую фото- и видеосъемку, используя камеру собственного мобильного телефона, который он статически закреплял на руке. Помимо этого предатель тщательно разработал для оккупантов топографическую схему, в которой обозначил самый выгодный маршрут движения наступления на Хмельницкий.