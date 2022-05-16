В Польше призвали НАТО демилитаризировать Калининград

Североатлантический Альянс намерен принять Финляндию и Швецию, что расширит его присутствие возле границ России. В Польше по этому поводу уже призывают к демилитаризации Калининграда.

Такое мнение высказал бывший замминистра обороны Польши Ромуальд Шереметьев. Он считает, что именно так вступление Финляндии и Швеции в НАТО может изменить ситуацию в Европе.

К теме Болезненные для России решения союзников показывают, что она не правит миром, – Дуда

Безопасность всего восточного фланга значительно усилится, потому что и у финнов, и у шведов приличные армии. Более того, в такой системе Балтийское море станет морем НАТО. Однако будет очень существенная проблема так называемого Калининграда,

– считает Шереметьев.

Он также заявил, что нужно "попросить Калининград перестать называть себя именем преступника Калинина". Шереметьев подчеркнул, что именно этот советский деятель ответственен за расстрелы польских военнопленных в Катыни.

Демилитаризация Калининграда

Город Калиниград до 1945 года был немецким прусским городом Кенигсберг. 4 июля 1946 года после смерти "всесоюзного старосты" Михаила Калинина в его честь город переименовали в Калининград. Но Калинин не имел никакого прямого отношения к городу.

Шереметьев настаивает, что российский город нужно демилитаризовать.

"Не может быть, чтобы НАТО сидело на пороховой бочке", – заметил он.

В то же время, Шереметьев считает, что в ответ на расширение НАТО Москва может ответить "воем". При этом, по его мнению, не стоит исключать угрозы ядерным оружием. Ведь россияне ничем другим пугать не могут.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Финляндия и Швеция, у которых границы с Россией, после нападения на Украину заявили о намерении вступить в НАТО. Оба государства официально уже приняли решения. Была информация, что заявки они могут подать до вторника, 16 мая. Альянс заявил, что поддерживает вступление двух государств и даже сократит максимально данную процедуру для них. А Великобритания предоставила гарантии безопасности для вступления.

Путин, который так боялся расширения НАТО на восток, уже об этом знает. Президент Финляндии Саули Ниинисте в телефонном звонке проинформировал об этом кремлевского диктатора лично. По его словам, тот был спокоен, когда услышал, что теперь НАТО будет еще ближе, чем он мог себе представить.

Также генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс нарастит военное присутствие в регионе Балтийского моря. Это произойдет еще до вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Что думает генерал НАТО о войне России с Украиной: смотрите видео