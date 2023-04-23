Когда придет время на эту "холодную голову", – Польша отвергла немецкие заявления об Украине и НАТО
Источник:DW
Польша поддерживает скорейшее вступление Украины в НАТО и критикует позицию Германии относительно "немножко приоткрытой двери".
Заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик прокомментировал слова немецкого министра обороны Бориса Писториуса о том, что сейчас решение о членстве Украины в НАТО не ко времени.
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Напомним, он сказал, что "дверь приоткрыта на несколько, но сейчас не время решать этот вопрос".
Мол, пока идет война России против Украины, невозможно серьезно это обсуждать: "Вы должны принимать решения с холодной головой и горячим сердцем, а не наоборот".
Польша раскритиковала заявление
Заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик раскритиковал такое заявление Писториуса.
Вопрос в том, когда придет время на эту "холодную голову". Через 5, 10 или 30 лет после войны?
– спросил он.
Кроме того, по мнению Вавжика, если бы Германия не пыталась тормозить вступление Украины в НАТО, и наша страна много лет назад получила приглашение в Альянс в Мюнхене, то сегодня могло не быть войны.
"Известно, что страны Западной Европы, Франция и Германия, в целом всегда были против присоединения Украины или к ЕС, или к НАТО", - добавил он.
Украина должна вступить в НАТО
Замглавы МИД Польши считает, что позиция Писториуса может замедлить вступление Украины в НАТО, ведь при приеме нового государства необходимо единодушие.
Вавжик подчеркнул, что Польша поддерживает членство Украины в НАТО и считает, что чем скорее это произойдет, тем лучше.
Последние новости о членстве Украины
- 20 апреля в Киев прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.
- Генсек заявил, что будущее Украины у НАТО и члены Альянса с этим согласны.
- Также он добавил, что на июльском саммите в Вильнюсе страны-члены Альянса готовятся обсуждать вопросы членства Украины и гарантии безопасности для нее.