Когда придет время на эту "холодную голову", – Польша отвергла немецкие заявления об Украине и НАТО

Польша поддерживает скорейшее вступление Украины в НАТО и критикует позицию Германии относительно "немножко приоткрытой двери".

Заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик прокомментировал слова немецкого министра обороны Бориса Писториуса о том, что сейчас решение о членстве Украины в НАТО не ко времени.

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Напомним, он сказал, что "дверь приоткрыта на несколько, но сейчас не время решать этот вопрос".

Мол, пока идет война России против Украины, невозможно серьезно это обсуждать: "Вы должны принимать решения с холодной головой и горячим сердцем, а не наоборот".

Польша раскритиковала заявление

Заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик раскритиковал такое заявление Писториуса.

Вопрос в том, когда придет время на эту "холодную голову". Через 5, 10 или 30 лет после войны?

– спросил он.

Кроме того, по мнению Вавжика, если бы Германия не пыталась тормозить вступление Украины в НАТО, и наша страна много лет назад получила приглашение в Альянс в Мюнхене, то сегодня могло не быть войны.

"Известно, что страны Западной Европы, Франция и Германия, в целом всегда были против присоединения Украины или к ЕС, или к НАТО", - добавил он.

Украина должна вступить в НАТО

Замглавы МИД Польши считает, что позиция Писториуса может замедлить вступление Украины в НАТО, ведь при приеме нового государства необходимо единодушие.

Вавжик подчеркнул, что Польша поддерживает членство Украины в НАТО и считает, что чем скорее это произойдет, тем лучше.

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