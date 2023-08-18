В Польше раскрыли сеть российских агентов, среди задержанных – украинцы

В Польше разоблачили сеть российских агентов, выполнявших задачи для российского агентства военной разведки (ГРУ). Именно такой позиции придерживаются польские власти.

Агентство внутренней безопасности Польши установило, что они ликвидировали "крупнейшую в истории российскую разведывательную сеть", действовавшую в стране. Россия вербовала "непрофессиональных агентов" в Польше, среди которых были украинцы.

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Как действовали российские агенты в Польше

В русскоязычных телеграм-каналах в Польше, которые часто посещают украинские беженцы, в начале 2023 года начали появляться предложения работы и советы по жилью.

Так называемой работой было расклеивать рекламные листовки или вывешивать вывески в общественных местах. Платили за нее мало, однако для некоторых беженцев обещание быстрого заработка было слишком хорошим, чтобы от него отказаться.

Однако впоследствии люди выяснили, что распространять следует пророссийскую пропаганду от имени анонимного работодателя. В частности, им обещали от пары долларов за граффити до 12 долларов за вывешивание плаката на улице. Следователь Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) пояснил, что текст рисунков, листовок и баннеров был примерно таков:

"Польша ≠ Украина";

"NATO, Go Home";

"Not Be Biden".

Источники объяснили, что эти задачи преследовали две цели: разжигание антиукраинских настроений в Польше и проверку готовности новобранцев выполнять задачи.

Присылавшие фотографии, на которых видно, что они выполнили поставленную задачу, получали более опасные задания. Некоторым приказали купить телефоны и фотоаппараты, которые через тайники передавали другим новобранцам, которые начали ездить Польшей, чтобы собирать отчеты и фотографии с железнодорожных станций, аэродромов и морских портов,

– объясняют журналисты.

В частности, далее анонимные работодатели предлагали оплачиваемые лучше всего задачи – схождение с рельсов поездов, поджоги и убийства. Хотя, по словам польских спецслужб, даже они стоили несколько сот долларов.

Деньги наемникам платили в криптовалюте и банковскими переводами с банковских счетов, которые невозможно отследить.

Агенты планировали взорвать пути во время движения поезда со снаряжением для ВСУ

Польские спецслужбы обнаружили камеру, выглядевшую из-за деревьев и кустов, вдоль важного участка железной дороги. Речь шла о стандартной видеокамере на солнечной батарее.

Она передавала кадры прохождения груза на специальный сервер, к которому можно было получить удаленный доступ с помощью правильного пароля,

– установили службы.

Польские следователи смогли определить не только время установки устройства, но и то, кто в это время находился поблизости, используя данные с камеры, записи мобильных телефонов и близлежащие башни сотовой связи.

Следователи установили по меньшей мере двух гражданских лиц, которые согласились по заданию ГРУ взорвать колею во время движения поезда со снаряжением для ВСУ. Самих взрывных устройств польская сторона найти не смогла.

Обыскивая участки пути, следователи обнаружили и другие камеры:

одна была на стволе тополи у моста, где поезда должны снизить скорость;

другая – на ответвлении с видом на железнодорожные разъезды, где грузовые вагоны маневрируют в ожидании прибытия.

Следователь рассказал, что через несколько дней власти задержали подозреваемого, предоставившего информацию о других членах группы, в том числе о своем кураторе. Слежка, перехват и ряд мер вывели на другие ячейки.

Более того, следователь на условиях анонимности рассказал, что российские шпионские службы продолжают действовать в Польше и "постараются исправить допущенные ошибки".

Gazeta Polska написала, что Агентство внутренней безопасности (ABW) с прокуратурой ликвидировало "крупнейшую в истории российскую разведывательную сеть", действовавшую в Польше.

В частности, в Польше задержали 12 украинцев, трех белорусов и одного россиянина. Украинцы заявляли, что их мотивом было больше деньги, чем идеология.

Что заявили в Украине

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал в эфире телемарафона, что:

с одной стороны свободный мир освобождается от российских агентов и это продолжающаяся планомерная работа;

с другой стороны – российские спецслужбы пробуют ослабить проукраинскую коалицию, сорвать решения и выполнение уже принятых решений, влиять на общественное мнение в демократических обществах.

В отличие от России, там общественное мнение имеет большое значение. И влияние на него, как бы дорого ни стоило для российских спецслужб, стоит дешевле, чем ведение полноценной войны по всей линии фронта. Поэтому да – они (россияне – 24 Канал) стараются,

– заявил Юсов.

Он объяснил, что у оккупантов пространство для маневра становится все меньше, потому что многие агенты разоблачены, дипломаты высланы. Однако возможности у российских спецслужб остаются.

"Еще с советских времен – это один из таких сильных столбов этого режима и образования, которое называется Россией. Недооценивать их нельзя, это серьезный фронт, на котором работы еще очень много", – заявил представитель разведки.