Агентство внутрішньої безпеки Польщі встановило, що вони ліквідували "найбільшу в історії російську розвідувальну мережу", яка діяла в країні. Росія вербувала "непрофесійних агентів" у Польщі, серед яких були українці.

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Як діяли російські агенти у Польщі

У російськомовних телеграм-каналах у Польщі, які часто відвідують українські біженці, на початку 2023 року почали з'являтись пропозиції роботи та поради щодо житла.

Так званою роботою було розклеювати рекламні листівки чи вивішувати вивіски в громадських місцях. Платили за неї мало, проте для деяких біженців обіцянка швидкого заробітку була надто хорошою, щоб від неї відмовитися.

Проте згодом люди з'ясували, що розповсюджувати треба проросійську пропаганду від імені анонімного роботодавця. Зокрема, їм обіцяли від пари доларів за графіті до 12 доларів за вивішування плаката на вулиці. Слідчий Агенції внутрішньої безпеки Польщі (ABW) пояснив, що текст малюнків, листівок і банерів був приблизно такий:

"Польща ≠ Україна";

"NATO, Go Home";

"Not Be Biden".

Джерела пояснили, що ці завдання мали дві мети: розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі та перевірку готовності новобранців виконувати завдання.

Ті, хто надсилав фотографії, на яких видно, що вони виконали поставлене завдання, отримували більш небезпечні завдання. Декому наказали купити телефони та фотоапарати, які через схованки передавали іншим новобранцям, що почали їздити Польщею, щоб збирати звіти та фотографії із залізничних станцій, аеродромів і морських портів,

– пояснюють журналісти.

Зокрема, далі анонімні роботодавці пропонували завдання, які оплачувались найкраще – сходження з рейок потягів, підпали та вбивства. Хоча, за словами польських спецслужб, навіть вони коштували декілька сотень доларів.

Гроші найманцям платили в криптовалюті та банківськими переказами з банківських рахунків, які неможливо відстежити.

Агенти планували підірвати колію під час руху потягу зі спорядженням для ЗСУ

Польські спецслужби знайшли камеру, що виглядала з-за дерев і кущів, уздовж важливої ділянки залізниці. Мовилось про стандартну відеокамеру на сонячній батареї.

Вона передавала кадри проходження вантажу на спеціальний сервер, до якого можна було отримати віддалений доступ за допомогою правильного пароля,

– встановили служби.

Польські слідчі змогли визначити не тільки час встановлення пристрою, але й те, хто в цей час був поблизу, використовуючи дані з камери, записи мобільних телефонів і прилеглі вежі стільникового зв'язку.

Слідчі встановили щонайменше двох цивільних осіб, які погодились за завданням ГРУ підірвати колію під час руху потягу зі спорядженням для ЗСУ. Самих вибухових пристроїв польська сторона знайти не змогла.

Обшукуючи ділянки колії, слідчі знайшли й інші камери:

одна була на стволі тополі біля мосту, де поїзди мають знизити швидкість;

інша – на відгалуженні з видом на залізничні роз'їзди, де вантажні вагони маневрують в очікуванні прибуття.

Слідчий розповів, що через декілька днів влада затримала підозрюваного, який надав інформацію про інших членів групи, у тому числі про свого куратора. Стеження, перехоплення та низка заходів вивели на інші осередки.

Ба більше, слідчий на умовах анонімності розповів, що російські шпигунські служби продовжують діяти в Польщі та "постараються виправити допущені помилки".

Gazeta Polska написала, що Агентство внутрішньої безпеки (ABW) з прокуратурою ліквідувало "найбільшу в історії російську розвідувальну мережу", яка діяла в Польщі.

Зокрема, у Польщі затримали 12 українців, троє білорусів та одного росіянина. Українці заявляли, що їхнім мотивом були більше гроші, ніж ідеологія.

Що заявили в Україні

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов розповів у ефірі телемарафону, що:

з одного боку вільний світ звільняється від російських агентів і це планомірна робота, яка продовжується;

з іншого боку – російські спецслужби пробують послабити проукраїнську коаліцію, зірвати рішення і виконання рішень, які вже ухвалені, впливати на громадську думку в демократичних суспільствах.

На відміну від Росії, там громадська думка має значення. І вплив на неї, як би дорого не коштував для російських спецслужб, коштує дешевше, ніж ведення повноцінної війни по всій лінії фронту. Тому так – вони (росіяни – 24 Канал) стараються,

– заявив Юсов.

Він пояснив, що в окупантів простір для маневру стає все меншим, тому що багатьох агентів викрито, дипломатів вислано. Проте можливості у російських спецслужб залишаються.

"Ще з радянських часів – це один з таких сильних стовпів цього режиму та утворення, яке називається Росією. Недооцінювати їх не можна, це серйозний фронт, на якому роботи ще дуже багато", – заявив представник розвідки.