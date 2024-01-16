В Польше на фабрике 18-летнего украинца затащило в станок: за дело взялась полиция

В Польше на одной из мебельных фабрик произошел несчастный случай. Станок для обрезки дерева затянул 18-летнего украинца.

Ему удалось выбраться, в том числе с помощью спасателей, однако юноша потерял обе ноги.

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Полиция выясняет причины несчастного случая

Трагедия произошла в городе Янкова. На мебельной фабрике во время работы в станок вперед ногами затянуло 18-летнего гражданина Украины, работавшего там по контракту. На место прибыли спасатели и медики и попытались вытащить юношу.

Ему удалось выбраться, однако станок отрезал обе ноги до колена.

Полиция под наблюдением прокуратуры приступила к процессуальным мерам по выяснению причин несчастного случая на производстве. По словам представителя районного управления полиции Роберта Игнасиака.

В свою очередь представитель районной прокуратуры в Оструве-Велькопольском отметил, что действия правоохранителей по делу будут зависеть от выводов полиции. По его словам, в таких ситуациях важно правильно установить доказательства и сделать соответствующую квалификацию.

Напомним, недавно несколько украинцев в Польше пострадали во время пожара.

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