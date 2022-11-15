Вероятное падение российских ракет в Польше: минобороны России уже отреагировало

Польские СМИ сообщили о том, что в селе Пшеводув у украинской границы 15 ноября упали две ракеты. Некоторые источники открыто заявляют о том, что это сделала Россия.

Некоторые СМИ уверяют, что на территории Польши упали именно российские ракеты. Поскольку днем 15 ноября оккупанты нанесли массовый ракетный удар по территории Украины, пишет 24 канал.

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Как в России отреагировали на падение двух ракет в Польше

В России уже успели отреагировать на это. Как сообщают пропагандистские СМИ, в минобороны России заявили, что "это открытая провокация". Оккупанты подчеркивают, что "никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не было".

В своем обращении Владимир Зеленский четко заявил о том, что Россия причастна к взрывам в селе Пшеводув вблизи украинской границы. Глава государства в очередной раз отметил весь мир о том, что страна-террорист не ограничится нашими государственными границами. Президент призывает к действиям.

Реакция Пентагона

По информации польских СМИ, взрыв произошел около 15:40 на мостовых весах, куда заезжают тракторы с товаром. По предварительным данным, въехавший на платформу трактор внезапно взорвался.

Напомним, что после новостей о взрывах в селе Пшеводув появилась информация о том, что премьер-министр Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

В Пентагоне осторожно комментируют ситуацию в Польше. В частности, там не подтверждают, что российские ракеты, запущенные по Украине, могли упасть на территории Польши. Однако никаких деталей там тоже не сообщали.

В Белом доме рассказали о том, что в настоящее время Вашингтон работает с Варшавой над сбором дополнительной информации по взрыву в стране.

Однако американская разведка утверждает другое. Но сообщили, что российские ракеты все же пересекали воздушное пространство Польши во вторник, 15 ноября.

Детали падения ракет на территории Польши: смотрите видео