Жуткое ДТП в Польше: погибли трое украинцев, еще двоих госпитализировали
Источник:Radiozet
В Польше 30 августа произошло большое ДТП с участием украинцев. Так, в результате аварии погибли три человека, еще двоих пока отправили в больницу из-за травм.
Этот инцидент произошел на дороге в селе Воля-Хойната возле Равы Мазовецкой в Лодзинском воеводстве Польши. Пока это дело расследуют польские правоохранители.
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Что известно о ДТП с украинцами в Польше
В полиции Польши отметили, что легковой автомобиль BMW, в котором находились пять человек, все граждане Украины столкнулся с грузовым фургоном. В результате этого инцидента один из пассажиров автомобиля, которому было 16 лет, погиб на месте.
Впоследствии польские правоохранители рассказали, что 42-летний водитель и 19-летний пассажир, несмотря на оказанную неотложную медицинскую помощь, скончались в больнице. Также еще двух пассажиров, которым по 38 и 15 лет соответственно, доставили в больницу, где они получают всю необходимую помощь.
Напоследок в полиции сказали, что в грузовике находились два человека, которые не получили никаких телесных повреждений. Кроме того, сам водитель этого транспортного средства находился в трезвом состоянии.
Ранее в Польше уже случалось ДТП с участием украинцев
- В Польше 9 июля произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие с микроавтобусом и грузовиком Этот инцидент произошел в Титусине в Хелмском уезде и недалеко от границы с Украиной.
- Стоит отметить, что из-за этой аварии 33-летняя пассажирка погибла на месте. Еще восьмерых граждан отправили в больницу.
- Также два человека имели телесные повреждения. По предварительным данным, автобус врезался в грузовик, стоявший на обочине дороги.
- Польские правоохранители отметили, что водитель, управлявший микроавтобусом, не находился в состоянии алкогольного опьянения. После аварии дорога была непроездной, но со временем движение на ней все же возобновили.
- Полицейские выясняли ситуацию с ДТП в Титусине, однако пока они ничего не сообщали о ходе этого дела. Также правоохранители не отметили, кто виноват в этой аварии.