В Польше в ДТП попал туристический автобус с украинцами
Источник:Kolbuszowa.Naszemiasto
В Польше в ДТП попал туристический автобус. Дорожно-транспортное происшествие произошло недалеко от границы.
Туристический автобус, в котором ехали украинцы, попал в ДТП в Польше. Он пробил отбойник и съехал в кювет.
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Подробности ДТП
Авария произошла около полуночи на трассе А4 в селе Мироцин недалеко от города Ярослав на трассе до пункта пропуска "Корчева – Краковец".
Туристический автобус Scania пробил отбойник и съехал в кювет. В автобусе находились 65 пассажиров и два водителя – все граждане Украины.
Транспортное средство врезалось в отбойник, пробил барьеры и съехал в глубокий кювет,
– говорится в сообщении.
Что известно о пострадавших
Один мужчина был доставлен в больницу для обследования. Еще четырем оказали помощь на месте происшествия.
Пресс-секретарь Перемышльской станции скорой помощи Марек Яновский подчеркнул, что прошло без серьезных травм, благодаря тому, что автобус не перевернулся. Одного пациента доставили в больницу, четырем медицинскую помощь оказали на месте происшествия.
Пассажиров, которые не травмировались, доставили к границе в Корчевой.
За рулем находился 39-летний гражданин Украины, он был трезв. Предварительная причина аварии, вероятно, в том, что он не выбрал соответствующую дорожным условиям скорость движения. Его сразу оштрафовали.
Интересно, что в сообщении говорится, что автобус украинский, хотя на фото видно, что он на польской регистрации, а на нем есть наклейка с электронным адресом нидерландской туристической компании Vandervalktours.
- Напомним, что 27 января вблизи польско-украинской границы тоже произошло ДТП – водитель автобуса сообщением Херсон – Гданьск не справился с управлением на повороте дороги.
- В автобусе находились 59 пассажиров и два водителя – все граждане Украины. Во время происшествия пострадали 20 человек.