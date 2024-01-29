В Польше в ДТП попал туристический автобус с украинцами

В Польше в ДТП попал туристический автобус. Дорожно-транспортное происшествие произошло недалеко от границы.

Туристический автобус, в котором ехали украинцы, попал в ДТП в Польше. Он пробил отбойник и съехал в кювет.

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Подробности ДТП

Авария произошла около полуночи на трассе А4 в селе Мироцин недалеко от города Ярослав на трассе до пункта пропуска "Корчева – Краковец".

Туристический автобус Scania пробил отбойник и съехал в кювет. В автобусе находились 65 пассажиров и два водителя – все граждане Украины.

Транспортное средство врезалось в отбойник, пробил барьеры и съехал в глубокий кювет,

– говорится в сообщении.

Что известно о пострадавших

Один мужчина был доставлен в больницу для обследования. Еще четырем оказали помощь на месте происшествия.

Пресс-секретарь Перемышльской станции скорой помощи Марек Яновский подчеркнул, что прошло без серьезных травм, благодаря тому, что автобус не перевернулся. Одного пациента доставили в больницу, четырем медицинскую помощь оказали на месте происшествия.

Пассажиров, которые не травмировались, доставили к границе в Корчевой.

За рулем находился 39-летний гражданин Украины, он был трезв. Предварительная причина аварии, вероятно, в том, что он не выбрал соответствующую дорожным условиям скорость движения. Его сразу оштрафовали.

Интересно, что в сообщении говорится, что автобус украинский, хотя на фото видно, что он на польской регистрации, а на нем есть наклейка с электронным адресом нидерландской туристической компании Vandervalktours.