Загадочные надписи кириллицей: вблизи воинской части в Польше обнаружили остатки воздушного шара

В районе польского города Калишки вблизи воинской части обнаружили останки воздушного шара. На нем зафиксировали надписи кириллицей.

Что они означают, пока неизвестно. Остатки шара исследуют эксперты. Их цель – установить тип объекта. Речь идет о том, является ли шар метеорологическим или разведывательным.

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Остатки шара обнаружили в кукурузном поле. Всего в нескольких километрах от него – полигон и большая военная часть.

Объект нашел владелец поля. Он оперативно уведомил об этом полицию. Правоохранители в свою очередь уже проинформировали о находке военных.

По предварительным данным, шар – все-таки метеорологический. Радиолокационные системы не зафиксировали никаких нарушений воздушного пространства Польши. В то же время версию, что объект – разведывательный, пока тоже не исключают.

Недавно в Польше уже обнаружили шар

Министерство национальной обороны в мае 2023 года сообщало о появлении прилетевшей из Беларуси шара.

Центр воздушных операций (COP – 24 Канал) зафиксировал появление в воздушном пространстве Польши прилетевшего с направления Беларуси объекта. По информации COP, вероятно, это воздушный шар наблюдения. У Рипина потеряна радиолокационная связь,

– говорилось в сообщении.

К слову, ранее в Польше обнаружили остатки неизвестного военного объекта.