Украинец купил за 5 тысяч злотых паспорт, чтобы попасть "в гости" в Польше

Находившийся в Германии гражданин Украины решил обойти законные пути и за 5 тысяч злотых получить паспорт Польши через интернет. Однако уже 1 марта он поплатился за свои противоправные действия.

В первый день весны он прибыл к западному соседу Украины из Германии. Однако путешествовать по Польше ему так и не удалось.

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Задержали уже в Калише

Пограничники на посту в Калише для фиксации фактов нелегальной миграции патрулировали трассу. Там они заметили припаркованный на стоянке автомобиль с немецкими номерами, поэтому у водителя и пассажира авто попросили предоставить документы для проверки.

Во время нее правоохранители отметили, что у мужчины не было документов на пересечение государственной границы, а паспорт самой Польши был поддельным.

Что угрожает нарушителю

Мужчина в результате признался, что на самом деле является гражданином Украины. А поддельный польский паспорт у него – из интернета, где он приобрел удостоверение личности за 5 тысяч злотых.

Так что за такое нарушение закона украинца уже задержали. Более того, ему грозит наказание в виде:

штрафа,

ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.

Сам нарушитель рассказал, что приехал из Германии в Польшу "в гости". Однако не смог это доказать с помощью других документов при себе.

Напряжение на границе Польши