7 февраля, 13:38
В Польше закрывали два аэропорта на фоне атак России по Украине

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Воздушное пространство над аэропортами Люблина и Жешува в Польше временно закрыли из-за "незапланированной военной активности".
  • Ограничения касались самолетов НАТО, которые действовали в этом районе, и это уже не первый случай закрытия этих аэропортов.

Воздушное пространство над польскими аэропортами Люблина и Жешува временно закрыли в течение нескольких часов 7 февраля. Причиной является "незапланированная военная активность".

Об этом сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), информацию передает Reuters.

Почему закрывали польские аэропорты?

В сообщении для пилотов, обнародованном на сайте FAA, отмечается, что аэропорты недоступны из-за военной активности, связанной с мерами по обеспечению государственной безопасности.

В то же время сервис отслеживания авиадвижения FlightRadar24 сообщил в соцсети X, что ограничения касались самолетов НАТО, которые действовали в этом районе.

Издание также напоминает, что в прошлом месяце аэропорты Жешува и Люблина уже временно прекращали работу. Тогда это объясняли плановыми операциями и уверяли, что угрозы для воздушного пространства Польши не было.

В Польшу недавно вторгались воздушные шары

  • Польские военные обнаружили воздушные шары, вторгшиеся в воздушное пространство со стороны Беларуси в ночь на 1 февраля 2026 года.

  • 31 января польские военные также фиксировали вход объектов в воздушное пространство страны со стороны Беларуси. Тогда сообщалось, что инцидент является "очередным в серии гибридных действий, которые в последнее время фиксируются на востоке Польши".