В Польше закрывали два аэропорта на фоне атак России по Украине

Воздушное пространство над польскими аэропортами Люблина и Жешува временно закрыли в течение нескольких часов 7 февраля. Причиной является "незапланированная военная активность".

Об этом сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), информацию передает Reuters.

Почему закрывали польские аэропорты?

В сообщении для пилотов, обнародованном на сайте FAA, отмечается, что аэропорты недоступны из-за военной активности, связанной с мерами по обеспечению государственной безопасности.

В то же время сервис отслеживания авиадвижения FlightRadar24 сообщил в соцсети X, что ограничения касались самолетов НАТО, которые действовали в этом районе.

Издание также напоминает, что в прошлом месяце аэропорты Жешува и Люблина уже временно прекращали работу. Тогда это объясняли плановыми операциями и уверяли, что угрозы для воздушного пространства Польши не было.

