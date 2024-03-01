Ранее мы писали о страшной аварии в Киеве, там грузовик влетел в трамвай, почти полностью разрушив кабину. Это блокировало движение автомобилей и трамваев.

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Детали ДТП в Щецине в Польше 1 марта

Автомобиль сбил группу людей на пешеходном переходе. Злоумышленник скрылся с места происшествия,

– рассказали пожарные в эфире польского телевидения.

Это произошло после трех дня на одной из городских площадей. Поскольку злоумышленник убегал, то пострадавших может быть больше, ведь он задел машины. И действительно: ситуация динамичная, постоянно становится известно о новых раненых.

Последствия аварии в Щецине 1 марта / Фото Onet и фейсбук-группа Wypadki i Pożary w Zachodniopomorskim (Осторожно, чувствительные кадры!)

На 17:30 1 марта власти информируют, что в результате аварии в Щецине уже 19 раненых, среди них трое несовершеннолетних. Два человека в тяжелом состоянии. Все они в больнице.

Польские СМИ сообщают, что водителю 33 года, он уже арестован. Пока нет данных о его физическом или психическом состоянии.

Площадь Родла, где произошла авария, – одна из центральных площадей Щецина. Там расположены отель, заведения питания. Конечно, днем на площади очень людно.

Как произошло ДТП в Щецине

Журналисты привели детали.

"Водитель автомобиля Ford Focus, который мчался на скорости, по неизвестным причинам въехал в остановку на площади Родла – одном из крупнейших и наиболее многолюдных перекрестков в Щецине днем. Сбив нескольких человек, он скрылся с места аварии – продолжил движение по Аллее Освобождения в кольцевой развязке Гедройца. Сразу после перекрестка с улицей Офицеров Освенцимских он лоб в лоб столкнулся с автомобилями, которые ехали в направлении центра. Там пострадало больше людей", – сообщили польские СМИ.

Сейчас продолжается спасательная операция.

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