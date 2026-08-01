Об этом сообщили в горсовете.

Что известно о взрыве в Полтаве?

Сигнал воздушной тревоги в городе прозвучал в 3:19. Тогда Воздушные силы ВСУ предупредили о движении вражеских беспилотников в направлении региона.

В 4:35 местные власти сообщили, что в Полтаве прогремел взрыв.

В Полтаве был слышен взрыв! Информация уточняется. Силы нашим защитникам неба! Не стойте у окон. Берегите себя и близких – до отбоя находитесь в безопасных местах,

– добавили в горсовете.

В 4:38 в Раде вновь сообщили о взрывах и призвали жителей оставаться в укрытиях из-за дронов в небе.

Детали вражеской атаки пока неизвестны.

К слову, ночью враг также совершил атаку баллистическими ракетами и беспилотниками по Киеву и Киевской области. В столице последствия фиксируются в Соломенском, Голосеевском, Дарницком и Шевченковском районах.

В то время как в Киевской области в результате атаки возник пожар в Бучанском районе. Там загорелись складские помещения и жилая застройка. В Вышгородском районе поврежден частный дом.