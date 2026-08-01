Про це повідомили у міськраді.

Що відомо про вибух у Полтаві?

Сигнал повітряної тривоги в місті пролунав о 3:19. Тоді Повітряні сили ЗСУ попередили про рух ворожих безпілотників у напрямку регіону.

О 4:35 місцева влада повідомила, що в Полтаві прогримів вибух.

В Полтаві було чутно вибух! Інформація уточнюється. Сил нашим оборонцям неба! Не стійте біля вікон. Бережіть себе і близьких - до відбою перебувайте у безпечних місцях,

– додали у міськраді.

О 4:38 в раді знову повідомили про вибухи та закликали мешканців залишатися в укриттях через дрони в небі.

Деталі ворожої атаки наразі невідомі.

До слова, вночі ворог також атакував балістикою та безпілотниками Київ та Київську область. У столиці наслідки фіксуються у Солом'янському, Голосіївському, Дарницькому та Шевченківському районах столиці.

Тоді як на Київщині внаслідок атаки пожежа виникла у Бучанському районі. Там загорілися складські приміщення та житлова забудова. У Вишгородському районі – пошкоджено приватний будинок.