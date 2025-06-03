В Полтаве раздались взрывы: туда летели группы "Шахедов"
В ночь на 3 июня жители Полтавы слышали звуки взрывов. Город находился под атакой вражеских дронов-камикадзе.
Официальной информации о последствиях пока нет.
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Что известно о взрывах в Полтаве
Воздушная тревога в области продолжалась с 23:37. В 2:26 в Воздушных силах предупреждали о летящих в направлении города группах "Шахедов".
Жителей Полтавы просили оставаться в укрытиях. Отметим, что об отбое тревоги в регионе объявили в 3:18.
Справка. В конце мая Россия атаковала Полтавщину дронами, работала ПВО. Тогда, к счастью, попаданий, травмированных и погибших – не было.
Под ударом – также Чернигов
В Чернигове российский дрон попал в частный сектор. Информацию о последствиях уточняют, сообщил руководитель городской военной администрации Дмитрий Брижинский. Предварительно – есть жертвы.