В Полтаве раздавались взрывы: туда летели ракеты

Утром 11 февраля жители Полтавы слышали звуки взрывов. Враг запустил по городу ракеты.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне. О пуске ракет на город с северо-запада в 06:42 сообщили в Воздушных силах.

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Что известно о утренней атаке по Полтаве

Мониторинговые каналы пишут, что Россия, по всей видимости, применила по Полтаве авиационные ракеты Х-69. Их могли запустить борта Су-57.

Жители Полтавы слышали несколько взрывов в 06:46 и 06:47. О последствиях пока не сообщается, местные власти ожидают отчеты ответственных служб.

Добавим, что ночью российская армия запустила по области три ракеты "Калибр" и "Искандер-М".Взрывы раздались в пределах Лубенского и Миргородского районов.

Ракетная опасность в области продолжается. Из-за атаки были применены аварийные графики отключений электроэнергии.

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