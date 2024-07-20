В Полтавской области второй раз за ночь раздаются взрывы

На Полтавщине вечером 19 июля, а затем и после полуночи очевидцы слышали звук взрыва. Сначала враг атаковал регион ракетой, а затем – беспилотниками.

В Воздушных силах сообщали о движении ракет в направлении Полтавщины около 23:43.

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На Полтавщине раздавались взрывы

"В Полтаве был слышен звук взрыва", – сообщили корреспонденты Общественного по состоянию на 23:42.

Впоследствии в Полтаве прогремели повторные взрывы. Пока деталей о последствиях атаки россиян от областной администрации – не было.

После полуночи в Полтавской области снова прогремели взрывы. Так, Воздушные силы предупреждали о движении беспилотников в направлении региона.

Около 00:50 в Миргороде Полтавской области прогремел взрыв.