В Полтаве взяли под стражу экс-чиновника Минобороны Александра Лиева

22 января в Октябрьском районном суде Полтавы избрали меру пресечения Министерства обороны Украины Александру Лиеву. Его взяли под стражу на 52 дня.

Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на Суспильне.

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В Полтаве прошел суд над Александром Лиевым

Лиев будет находиться в СИЗО, но может выйти под залог более 9 миллионов гривен. Чиновника подозревают в растрате государственных средств.