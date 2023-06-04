Сирены в Полтавской области прозвучали около 12:10. Воздушная тревога продолжалась почти два с половиной часа, информирует 24 Канал.

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Что известно о тревоге в Полтавской области

Местные жители сообщали о звуках взрывов. Отбой тревоги объявили только в 14.38. Затем глава Полтавской ОВА рассказал, что отработала противовоздушная оборона.

В области отлично отработала ПВО. Попаданий не зафиксировано. Спасибо силам ПВО и ВСУ! Слава Украине,

– подчеркнул Дмитрий Лунин.

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