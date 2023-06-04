Сирены в Полтавской области прозвучали около 12:10. Воздушная тревога продолжалась почти два с половиной часа, информирует 24 Канал.
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Что известно о тревоге в Полтавской области
Местные жители сообщали о звуках взрывов. Отбой тревоги объявили только в 14.38. Затем глава Полтавской ОВА рассказал, что отработала противовоздушная оборона.
В области отлично отработала ПВО. Попаданий не зафиксировано. Спасибо силам ПВО и ВСУ! Слава Украине,
– подчеркнул Дмитрий Лунин.
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Ночью Россия атаковала Украину дронами и ракетами
- В Воздушных силах рассказали, что ночью 4 июня оккупационные войска применили пять иранских "Шахедов". Ударные беспилотники россияне запустили из Брянской области.
- Также из района Каспия выпустили 6 крылатых ракет воздушного базирования Х-101 / Х-555.
- Отметим, что наша ПВО сбила 4 вражеских ракеты и три "Шахеда".
- Враг попал в оперативный аэродром возле Кропивницкого.
- Кроме того, захватчики ударили по инфраструктурным объектам Сумской области.