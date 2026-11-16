В Киеве прогремели сильные взрывы

В понедельник, 16 ноября, в Киеве прогремели мощные взрывы. Информация о пострадавших пока не поступала.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и местные телеграм-каналы.

Что известно у взрывах в Киеве?

Воздушную тревогу в Киеве объявили ориентировочно в 11:47. Уже через две минуты, в 11:49, в столице прогремели мощные взрывы. Причины взрывов и информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняются.

Киев и Киевская область регулярно страдают от российских воздушных атак. В частности, в ночь на 15 ноября враг атаковал столицу реактивными беспилотниками. Накануне, 14 ноября, российские дроны также долетели до Киева: обломки упали на территории медицинского учреждения