16 ноября, 11:53
Обновлено - 12:30, 16 ноября
В Киеве прогремели сильные взрывы
В понедельник, 16 ноября, в Киеве прогремели мощные взрывы. Информация о пострадавших пока не поступала.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и местные телеграм-каналы.
Что известно у взрывах в Киеве?
Воздушную тревогу в Киеве объявили ориентировочно в 11:47. Уже через две минуты, в 11:49, в столице прогремели мощные взрывы. Причины взрывов и информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняются.
Киев и Киевская область регулярно страдают от российских воздушных атак. В частности, в ночь на 15 ноября враг атаковал столицу реактивными беспилотниками. Накануне, 14 ноября, российские дроны также долетели до Киева: обломки упали на территории медицинского учреждения