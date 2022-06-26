В порту Грузии заметили танкер с подсанкционной российской нефтью, – СМИ

В терминале порта грузинского Батуми стоит танкер, загруженный подпадающими под санкции российскими нефтепродуктами. Груз, вероятно, принадлежит компании "Роснефть".

Об этом сообщил грузинский оппозиционный телеканал Mtavari. По данным журналистов, судно Esen Ka под флагом Турции отправилось из Туапсе в Батуми, взяв на борт около 30 тонн вакуумного газойля, принадлежащего российской подсанкционной компании.

Читайте также 12 стран ЕС полностью или частично остались без газа из России, – Еврокомиссия

Подсанкционный российский нефтепродукт хотят продать как казахстанский

По данным грузинского оппозиционного СМИ, агентство по обслуживанию судна подтвердило, что танкер перевозит именно вакуумный газойль. При этом в компании подчеркнули, что якобы не владеют информацией о том, откуда происходит груз.

Анонимный информатор Mtavari заявил, что теперь Грузия намерена изменить данные о происхождении газойля и отправить его в Европу под видом нефтяной продукции из Казахстана.

Журналисты утверждают, что кураторами сделки с грузом на танкере являются приближенные к олигарху Бидзина Иванишвили лица, в частности Уча Мамацашвили и Григол Липуашвили.

К теме Польша может помочь Украине восстановить торговый флот

Иванишвили "засветился" не впервые

В апреле этого года глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Иванишвили тесно связан с российской политической элитой и инициировал введение международных санкций против грузинского олигарха. Украинский нардеп отметил, что есть пленки, подтверждающие такую связь.

Бидзина Иванишвили – грузинский политик, бывший премьер-министр Грузии и предприниматель. Имел значительное состояние в стране-агрессоре и потерял грузинское гражданство, когда стал гражданином России и Франции. Сейчас его капитал оценивается в 4,8 миллиарда долларов.

Глава фракции "Слуга народа" подчеркнул, что вся политика нынешней грузинской власти направлена на выполнение указаний Кремля, и именно это является причиной их риторики о непризнании военных преступлений России, а также попыток помочь стране-агрессоре обойти санкции.

Напомним, что недавно премьер-министр Грузии Ираклия Гарибашвили, приближенный к Иванишвили, обвинил Арахамию в том, что он якобы требовал от США и Евросоюза, чтобы Грузии не предоставляли статуса кандидата на членство в ЕС. Впрочем, глава фракции "Слуга народа" заверил, что это фейк, и призвал грузинский народ не вестись на провокации своей власти.

К слову, Давид Арахамия уже отреагировал на одиозную новость о танкере с российской нефтью на своей странице в телеграме, где в очередной раз подчеркнул свои слова о помощи грузинских властей России обходить санкции.

Скоро станут доступнее данные о транзакциях за рубежом и счетах многих провластных депутатов и министров из Грузии. И, конечно же, о связях господина Иванишвили, который очень глубоко вовлечен в то, чтобы помочь стране-спонсору терроризма обойти санкции. Но должен разочаровать всех, кто решил заработать на смертях украинцев. Да не будет. И господину Иванишвили следует первому приготовиться,

– написал глава фракции "Слуга народа".

Вас может заинтересовать – Байден приехал усиливать антипутинскую коалицию Запада: смотрите видео