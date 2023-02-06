После землетрясения в турецком порту Искендерун – пожар: огонь охватил сотни контейнеров

В Турции после масштабных землетрясений произошла новая беда. В порту Искендерун, расположенном в провинции Хатай, 6 февраля вспыхнул пожар.

Из-за масштабного землетрясения контейнеры сбились в кучу. В центре возник пожар, который, по словам очевидцев, виднеется за несколько километров.

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Что известно о возгорании

На месте происшествия находятся спасатели. Возгорание пытаются тушить с воды с помощью пожарных кораблей. На фото с места происшествия видно, что бетонное покрытие части порта потрескалось, а контейнеры попадали.



Пожар в турецком порту / Фото с твиттера

Пока нет информации о пострадавших. В сети только появились видео из порта.



Пожар возник после землетрясений / Фото с твиттера

Кстати, перед этим писали, что порт Искендерун был поврежден в результате землетрясения. Потому он временно прекратил работу.

Пожар в порту: видео

Землетрясения в Турции: что известно

На юге Турции и на севере Сирии произошел ряд мощных землетрясений. Вблизи Кахраманмараша зафиксировали магнитуду землетрясения в 7,4 балла. Еще 2 землетрясения магнитудой 6,4 и 6,5 произошли в городе Газиантеп. Также произошло 22 афтершока.

Беда привела к масштабным разрушениям. Из-за мощных подземных толчков часть домов просто рухнули.

По состоянию на 16:21, общее количество погибших в Турции и Сирии выросло по меньшей мере до 2 339 человек. СМИ писали, что более 8 000 человек получили ранения.