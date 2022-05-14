В Португалии арестовали роскошный дворец Абрамовича, который стоит 10 миллионов евро – СМИ

Последствия нападения России на Украину становятся ощутимыми для олигархов страны-агрессора все больше и больше. В этот раз пострадал богатый Роман Абрамович.

В СМИ появилась информация, что в Португалии был арестован роскошный дом Абрамовича. Он расположен в португальском регионе Алгарви и стоит 10 миллионов евро.

По теме Вспомнил и визит в Киев: Зеленский ответил о роли Абрамовича в переговорах с Россией

Незадолго до войны Абрамович хотел продать недвижимость

Журналисты сообщают, что российский олигарх якобы за 15 дней до начала российского вторжения в Украину хотел продать недвижимость. Об этом свидетельствует то, что определенные шаги к продаже предпринимала компания Millhouse Views LLC, которая находится в собственности инвестиционного холдинга Абрамовича.

Однако эти планы олигарха сорвала португальская государственная банковская корпорация Caixa Geral de Depósitos. Корпорация же сообщила об этом полиции. Таким образом, в Португалии заморозили регистрацию собственности с 25 марта по требованию Министерства иностранных дел страны.

Санкции против Абрамовича

Российский олигарх после начала войны также стал одним из попавших под жесткие санкции Евросоюза и Великобритании. Его активы вместе с лондонским футбольным клубом "Челси" заморозили. Абрамович продал клуб консорциуму, в который входят американские бизнесмены Тодд Боэли и Марк Уолтер, швейцарский миллиардер Хансйорг Вис и инвестиционная компания Clearlake Capital.

На этом проблемы Абрамовича не окончились. В середине апреля суд британского острова Джерси заморозил его активы на общую сумму 7,3 миллиарда долларов. Это более половины состояния олигарха, которое оценивают в 13,9 миллиарда долларов.

Но и это еще не все, потому что и власти Франции конфисковали его особняк на Ривьере стоимостью 120 миллионов долларов. Это может быть одной из 12 французских резиденций, конфискованных у Абрамовича. Но все же он успел вывести за пределы ЕС две роскошные яхты, которые могли арестовать.

Проблемы российских олигархов из-за санкций

Все больше российских олигархов и приближенных к Путину людей сталкиваются с заслуженными проблемами из-за того, что Россия действует в Украине. В частности, в порта Гамбурга задержали яхту Luna , принадлежащую российскому миллиардеру Фархаду Ахмедову. Стоимость судна оценивается в 400 миллионов евро. Ахмедова считают соратником Путина.

порта Гамбурга задержали яхту Luna , принадлежащую российскому миллиардеру Фархаду Ахмедову. Стоимость судна оценивается в 400 миллионов евро. Ахмедова считают соратником Путина. Также 3 мая Генеральное казначейство Франции внесло виллу Copab в Сен-Тропе в список "замороженных" российских активов во Франции. СМИ удалось узнать, что вилла на Лазурном побережье принадлежит семье российского олигарха Михаила Фридмана.

Кроме того, Франция накладывала арест еще на 3 виллы, принадлежащих российским олигархам. Арестованные поместья принадлежат Олегу Дерипаске, Кириллу Шамалову и Мусе Бажаеву. Речь идет о виллах "Геркулес", "Сибура" и "Трианон", принадлежащих российским олигархам.

Санкции наложили и на любовницу Путина: смотрите видео