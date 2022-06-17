В поселке Хмельницкой области назвали улицу в честь Залужного

Валерий Залужный ежедневно организовывает и возглавляет битвы, в результате которых российские войска терпят немалые потери, или вынуждены отступать. Он уже легендарная фигура в истории Украины.

В Хмельницкой области назвали улицу в честь Залужного

Так подумали и в одном поселке Хмельнитчины, и приняли решение назвать одну из улиц в его честь. Речь идет о Старой Синяве Хмельницкой области.

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Ранее улица и переулок были названы именем советского полководца Георгия Жукова. Впрочем, уже отныне их переименовали в честь Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, генерала Валерия Залужного.

Соответствующее решение было принято депутатами Старосинявского поселкового совета. В общей сложности на территории общины переименовали 78 улиц с русскими и советскими названиями.

В поссовете Старой Синявы решили переименовать улицы населенных пунктов общины, которые имеют названия, связанные с пропагандой тоталитарных режимов или их деятелей. В мае 2022 года исполнительный комитет поселкового совета принял такое решение.

Среди переименованных улиц были:

Чапаева

Ватутина

Дерибасовская

Кирова

Щорса

Гагарина

Жукова

Чкалова и других.

К слову, в самой Старой Синяве улицу Жукова переименовали в честь генерала Залужного, как и переулок. Также переименуют проспект Жукова в Харькове. Мэр города заявил, что готов к этому, хотя еще до полномасштабного вторжения России в Украину было иного мнения.

В Киеве декоммунизировали арку дружбы народов

В мае 2022 года в Киевском городском совете было принято решение о декоммунизации названия арки дружбы народов. Теперь она будет называться – Арка Свободы украинского народа.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в городском совете утвердили более 40 памятников и памятных знаков, которые уберут с улиц. По его словам, они должны быть переданы в музей тоталитаризма.

Также первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник отметил, что в Киевском городском совете идет дискуссия по переименованию станций метро, улиц и так далее. По его словам, у Украины есть много выдающихся героев , именами которых мы давно должны назвать улицы, площади и города.

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