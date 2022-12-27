В последние дни враг неоднократно пытался штурмовать позиции украинских пограничников

В течение нескольких минувших дней оккупанты неоднократно пытались штурмовать пограничников в районе населенного пункта Красногоровка. Однако добиться желаемого у них не получалось и захватчики каждый раз отступали.

Об этом сообщает 24 канал, побывавший на брифинге с представителем Государственной пограничной службы Украины Андреем Демченко. Украинские пограничники противостоят врагу и наносят ему огромные потери.

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Оккупанты атакуют пограничников вблизи Красногоровки

В последние дни захватчики не оставляют попыток штурмовать украинские позиции. В частности, украинские военные отражают их атаки в районе Красногоровки Донецкой области.

Все составляющие сил обороны совместно противодействуют российской вооруженной агрессии. Так на Бахмутском направлении пограничники обеспечили огневую поддержку подразделению Вооруженных Сил Украины, которое отбивало атаки пехоты врага. Враг был вынужден отойти, понеся потери убитыми и ранеными,

– сообщил спикер Госпогранслужбы.

Спикер ГНСУ Андрей Демченко / Фото 24 канала

Враг активно обстреливает пограничные территории

Ситуация на приграничных территориях остается напряженной. Россия не прекращает свой террор и обстреливает освобожденные украинские земли.

Андрей Демченко добавил, что больше всего от огневых поражений оккупантов страдают Сумская и Черниговская области. За декабрь, например, захватчики обстреляли эти регионы более 150 раз.

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