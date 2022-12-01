В посольстве США в Мадриде тоже нашли конверт со взрывчаткой

За границей неизвестные продолжают запугивать и шантажировать дипломатические ведомства. На этот раз конверт со взрывчаткой был найден в посольстве США в Мадриде.

Об этом 1 декабря сообщили местные СМИ. Этот пакет был похож на 5 писем-бомб, отправленных в адрес посольства Украины в Испании и другие объекты в стране.

Важно Конверты со взрывчаткой послали премьеру Испании и в Минобороны

Верховный суд Испании, специализирующийся на терроризме, уже начал расследование. А источник, близкий к расследованию, сообщил Reuters, что конверты, присылаемые террористами, похожи между собой. Их уже получили:

в офисе премьер-министра Испании,

в украинском посольстве в Испании,

авиабаза и компания по производству оружия, которое передают Украине.

Источник также сообщил, что эти пакеты содержали рассыпчатый порох с механизмом электрического зажигания, который заставлял порох гореть, а не взрываться.

Что этому предшествовало

Добавим, что террор с конвертами начался 30 ноября. Тогда в посольстве Украины в Испании раздался взрыв. По предварительным данным, в пакете, предназначенном главе дипломатического учреждения, были пиротехнические элементы. Однако глава посольства не успел получить опасную посылку, ее передали работнику, ответственному за охрану объекта.

Мужчина открыл опасный сверток, услышал щелкающий звук, и моментально отбросил посылку. К счастью, мужчина выжил, однако взрывчатка повредила ему руки, кроме того, он получил контузию. Полиция Мадрида открыла уголовное производство и расследует теракт.

А 1 декабря стало известно, что глава правительства Педро Санчес, а также Министерство обороны и авиабаза Торрехон-де-Ардос получили такие же 2 взрывных устройства. Конверт со взрывчаткой, отправленный Санчесу, обнаружили и обезвредили. Этим занялись службы безопасности правительства.

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