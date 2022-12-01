В посольстве США в Мадриде тоже нашли конверт со взрывчаткой
Источник:Reuters
За границей неизвестные продолжают запугивать и шантажировать дипломатические ведомства. На этот раз конверт со взрывчаткой был найден в посольстве США в Мадриде.
Об этом 1 декабря сообщили местные СМИ. Этот пакет был похож на 5 писем-бомб, отправленных в адрес посольства Украины в Испании и другие объекты в стране.
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Верховный суд Испании, специализирующийся на терроризме, уже начал расследование. А источник, близкий к расследованию, сообщил Reuters, что конверты, присылаемые террористами, похожи между собой. Их уже получили:
- в офисе премьер-министра Испании,
- в украинском посольстве в Испании,
- авиабаза и компания по производству оружия, которое передают Украине.
Источник также сообщил, что эти пакеты содержали рассыпчатый порох с механизмом электрического зажигания, который заставлял порох гореть, а не взрываться.
Что этому предшествовало
Добавим, что террор с конвертами начался 30 ноября. Тогда в посольстве Украины в Испании раздался взрыв. По предварительным данным, в пакете, предназначенном главе дипломатического учреждения, были пиротехнические элементы. Однако глава посольства не успел получить опасную посылку, ее передали работнику, ответственному за охрану объекта.
Мужчина открыл опасный сверток, услышал щелкающий звук, и моментально отбросил посылку. К счастью, мужчина выжил, однако взрывчатка повредила ему руки, кроме того, он получил контузию. Полиция Мадрида открыла уголовное производство и расследует теракт.
А 1 декабря стало известно, что глава правительства Педро Санчес, а также Министерство обороны и авиабаза Торрехон-де-Ардос получили такие же 2 взрывных устройства. Конверт со взрывчаткой, отправленный Санчесу, обнаружили и обезвредили. Этим занялись службы безопасности правительства.
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