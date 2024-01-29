Российские СМИ пишут, что автомобиль въехал в пост охраны посольства России в Южной Корее. Это произошло 28 января, передает 24 Канал.

Смотрите также Россиянина, прилетевший в США самолетом без билета и паспорта, могут отправить за решетку

Есть пострадавший

В результате аварии серьезно пострадал полицейский, дежуривший на посту.

По предварительной информации, водитель был трезв. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. В частности, то, произошло ли это случайно.

На записи видно, что повреждение и авто, и поста существенны.

В Сеуле произошло ДТП на посольстве России: смотрите видео

В России произошло масштабное ДТП

  • На трассе в Новгородской области произошла масштабная авария с участием нескольких десятков автомобилей. Местная прокуратура считает, что виной тому– ухудшение погодных условий. На месте происшествия работали 15 единиц техники и 45 специалистов. Движение на трассе в сторону Москвы было перекрыто.
  • Прокуроры пообещали проверить, в каком состоянии подрядная организация содержала дорожное покрытие.
  • Известно о четырех погибших, среди которых– один ребенок. Кроме того, еще 10 потерпевших эвакуировали с места инцидента, в частности одного ребенка, находящаяся в тяжелом состоянии.