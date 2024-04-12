В сепаратистских ареалах Молдовы продолжается активизация российских марионеток. На днях башкан Гагаузии Евгения Гуцул, некий "Медведчук в юбке", "договаривалась" с российским "Промсвязьбанком" о подключении жителей Гагаузии к российской платежной системе, в частности, "Мир".

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Через банковские карты "Промсвязьбанка" пенсионерам и бюджетникам якобы будут делать надбавки и выплаты.

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Следует понимать, что "Промсвязьбанк", как и платежная система "Мир", находятся под международными санкциями. Другими словами, на территории Молдовы отнюдь не сможет работать то, о чем с кем-то там типа договаривается Гуцул.

Но зачем это делается? Регион Гагаузии – фактически юг Молдовы – преимущественно пророссийски настроенный, это маргинальный регион, который ментально ориентирован на популизм. Через Евгению Гуцул именно популистские методики и интегрируют в регион, для социальной раскачки.

Мол, "посмотрите, Женичка съездила в Москву, договорилась о легких деньгах для вас бедненьких, а этот коварный Кишинев, с этой Майей Санду жить не дает, все добрые инициативы блокирует".

Важно понимать, что вместе с тем, как Гуцул "договорилась" о каких-то эфемерных золотых горах для гагаузов от "Промсвязьбанка", она перорально начала активнее ретранслировать идею отделения Гагаузии от Молдовы и обращения за помощью к России. То есть этот "Медведчук в юбке" действует гораздо агрессивнее, чем это делал Медведчук-украинец.

Становится очевидным, что главной ставкой в Молдове для россиян является именно Гуцул. Она использует весь комплекс маргинальных методик, чтобы создавать дестабилизационный эффект, который якобы расшатывает страну изнутри.

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Ставка же на самое простое решение – влияние на маргинальную массу финансовой составляющей из-за природной жадности является классикой таких гибридных российских сценариев. Собственно, гагаузскую гибридную диву выводят на острие атаки. Вот только у всех дев, что Орлеанских, что Гагаузских, тот самый конец. У кого-то, конечно, героический, у кого-то, в основном, бесславный.