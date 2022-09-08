Население Приднестровья отказывается подписывать контракты с армией россии

В Приднестровье было зафиксировано нежелание подписывать контракты с российской армией. Кроме того, там началось массовое дезертирство.

Такие данные были обнародованы в Главном управлении разведки Минобороны Украины 8 сентября. Там рассказали о том, что делает российское командование на оккупированной территории Молдовы.

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Какие проблемы испытывают россияне в Приднестровье

По данным нашей разведки, российское руководство армии пыталось развернуть в квазиреспублике широкую кампанию по вербовке контрактников. Это не удалось, несмотря на обещания высоких денежных выплат, социальные пакеты и вероятное обеспечение жильем. Главная причина там состоит в нежелании местных воевать на территории Украины.

Тем более, что многие "добровольцы", которые решились подписать контракт в начале войны, либо погибли, либо находятся в статусе пропавших без вести,

– отметили в ГУР.

Также на фоне событий в Украине начались проблемы в "оперативной группе войск россии в Приднестровье". Один за другим стали дезертировать служащие. В то же время ограниченное количество военного контингента не позволяет задействовать ресурс для поиска "пропавших" солдат.

Начались учения войск в Приднестровье

Сейчас в этой "оперативной группе" российские командиры решили проводить учения личного состава. Они учли опыт боевых действий в Украине, потому в программу подготовки внесли существенные коррективы. В частности увеличили количество занятий с подразделениями тылового обеспечения и военно-медицинской помощи.

В то же время препятствует устаревшая тыловая материально-техническая база. Она не позволяет качественно улучшить уровень готовности логистических подразделений. Приблизительно такая же ситуация с подготовкой военных медиков: количество занятий увеличили, однако применяют устаревшие подходы. Это распространяется как на оказание первой неотложной помощи на поле боя, так и на дальнейшую эвакуацию и обеспечение медицинскими средствами.

Военных обеспечивают старым оборудованием и инвентарем:

техникой;

медикаментами;

индивидуальными перевязочными пакетами;

резиновыми жгутами.

Нередко это все было сделано еще во времена советского союза.

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