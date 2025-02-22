Российские войска продолжают террор украинских городов. Так, поздно вечером 21 февраля в пригороде Днепра прогремели взрывы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Смотрите также В Киеве и области прогремели взрывы: работает ПВО

Взрывы в Днепре

Около полуночи в пригороде Днепра были слышны звуки взрывов. В частности, журналисты об этом сообщили 21 февраля в 23:57.

Отметим, что в 23:24 в Воздушных силах сообщали об опасности для региона. Так, там информировали о том, что вражеские ударные БпЛА на Днепропетровщине приближаются к Днепру. Указывалось, что они двигались с юга.

Там сообщали, что также БПЛА на Днепропетровщине движутся преимущественно западным курсом.

Смотрите также Россия запустила "Шахеды" на Украину: тревога дошла до Киева

Напомним, что в ночь на 21 февраля 2025 года противник атаковал 160-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, что в России. Враг также нанес удар двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 по Одесской области из Крыма. Подтверждено сбитие 87-ми ударных БпЛА.