Воздушные Силы предупреждали о приближении ракеты в направлении города. По вражеской цели отработали средствами ПВО.

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Взрыв в Днепре

Местные жители Днепра в 14:52 заявили, что слышали в пригороде взрыв. Так, за 4 минуты до этого защитники неба предупредили о приближении ракеты в направлении города. Впоследствии в Днепропетровской ОВА подтвердили, что взрыв стал следствием работы ПВО.

В Днепровском районе работала ПВО. Защитники неба отминусовали вражескую ракету. Спасибо за точную работу. Лучшие,

– написал Сергей Лысак.

Воздушную тревогу в Днепре объявили в 14:09. Перед этим Воздушные Силы писали об активности российской авиации

Наблюдается активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения,

– написали в Воздушных Силах.

Впоследствии добавилась активность авиации и на юго-востоке. Через 10 минут после последнего сообщения появилась информация о приближении ракеты.

Российские атаки на Украину