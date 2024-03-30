Воздушные Силы предупреждали о приближении ракеты в направлении города. По вражеской цели отработали средствами ПВО.
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Взрыв в Днепре
Местные жители Днепра в 14:52 заявили, что слышали в пригороде взрыв. Так, за 4 минуты до этого защитники неба предупредили о приближении ракеты в направлении города. Впоследствии в Днепропетровской ОВА подтвердили, что взрыв стал следствием работы ПВО.
В Днепровском районе работала ПВО. Защитники неба отминусовали вражескую ракету. Спасибо за точную работу. Лучшие,
– написал Сергей Лысак.
Воздушную тревогу в Днепре объявили в 14:09. Перед этим Воздушные Силы писали об активности российской авиации
Наблюдается активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения,
– написали в Воздушных Силах.
Впоследствии добавилась активность авиации и на юго-востоке. Через 10 минут после последнего сообщения появилась информация о приближении ракеты.
Российские атаки на Украину
- Днем ранее россияне направили две управляемые авиационные ракеты на Одесскую область. Обе цели были сбиты, однако в результате падения обломков есть пострадавшие. Речь идет о трех людях, двое из которых дети – 10 и 15 лет. Их жизни ничего не угрожает.
- Ночью того же дня Россия снова массово обстреляла по всей Украине. Сначала враг запустил "Шахеды", а уже после начал применять ракеты. Во время массированной атаки под ударом оказались 10 областей Украины. Враг снова целился в энергоструктуру нашей страны.
- Днем 27 марта российские войска атаковали Николаев баллистическими ракетами. В результате атаки ранения получили двенадцать человек. Также произошло возгорание на территории объекта промышленной инфраструктуры.