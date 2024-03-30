Повітряні Сили попереджали про наближення ракети у напрямку міста. Попередньо по ворожій цілі відпрацювали засобами ППО.
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Вибух у Дніпрі
Місцеві жителі Дніпра о 14:52 заявили, що чули у передмісті вибух. Так, за 4 хвилини до цього оборонці неба попередили про наближення ракети у напрямку міста. Згодом в Дніпропетровській ОВА підтвердили, що вибух став наслідком роботи ППО.
У Дніпровському районі працювала ППО. Оборонці неба відмінусували ворожу ракету. Дякую за влучну роботу. Найкращі,
– написав Сергій Лисак.
Повітряну тривогу у Дніпрі оголосили о 14:09. Перед цим Повітряні Сили писали про активність російської авіації
Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження,
– написали у Повітряних Силах.
Згодом додалася активність авіації й на південному сході. За 10 хвилин після останнього повідомлення з'явилася інформація про наближення ракети.
Російські атаки на Україну
- Днем раніше росіяни спрямували дві керовані авіаційні ракети на Одеську область. Обидві цілі було збито, однак внаслідок падіння уламків є постраждалі. Йдеться про трьох осіб, двоє з яких діти – 10 та 15 років. Їхньому життю нічого не загрожує.
- Вночі того ж дня Росія знову масово обстріляла всю Україну. Спочатку ворог запустив "Шахеди", а вже після почав застосовувати ракети. Під час масованої атаки під ударом опинилися 10 областей України. Ворог знову цілився в енергоструктуру нашої країни.
- Удень 27 березня російські війська атакували Миколаїв балістичними ракетами. Внаслідок атаки поранень зазнали дванадцять людей. Також сталося займання на території об'єкта промислової інфраструктури.